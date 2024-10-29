«Вроде бы Наташа не пышная женщина, видно у мужиков силенок не хватило!» Белорусская певица Наталья Подольская оконфузилась на сцене из-за своего балета

Уроженка Могилева, белорусская и российская певица Наталья Подольская оконфузилась на сцене из-за своего балета. Наталья Подольская активно ведет свои соцсети: репетиции, концерты, будни мамы двоих сыновей, семейные поездки в отпуск, такие счастливые встречи с родными и близкими — обо всем этом Наталья рассказывает-показывает во всех подробностях.
В семье подрастают двое очаровательных сыновей. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Спорт и физкультура в жизни — и аккаунте — Натальи тоже присутствует.
Наталья часто рассказывает фолловерам о своих буднях. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Есть на странице и фото-видео, сделанные за сценой, что позволяет поклонниками проникнуться атмосферой.
Зарисовки из закулисья в аккаунте певицы тоже есть. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
В своем аккаунте в одной из соцсетей Наташа не так давно разместила совсем непродолжительное, но очень позитивное видео. Наталья на сцене, в идеальном платье, которое подчеркивает не менее идеальную фигуру, концертный свет… Певицу окружает ее балет — четыре танцора, одетые в классические костюмы. И сама Наталья, и артисты двигаются ритмично, в какой-то момент певица — и видно, что это движение многократно отрепетировано всеми и доведено до автоматизма — поворачивается к одному из танцоров, чтобы тот выполнил поддержку, ему помогают другие, но…
Поддержка не удалась. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Поддержка не удается — молодой человек не смог поднять Наталью.
«Эх, не поднять балерину… А с вами случались нелепые ситуации прилюдно?», — именно так с юмором и самоиронией подписала Наталья этот видеоролик.
Не помогли даже другие танцоры. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
Он мгновенно начал собирать тысячи просмотров и сотни комментариев.
Искренность, жизнелюбие и позитивный настрой Натальи, которая вовсе не побоялась поделиться этим сценическим конфузом, фолловеры оценили на «ура!».
Певица рассмеялась и продолжила выступление. Фото: личная страница Натальи Подольской в соцсети.
«Прекрасно, когда артист сам смеется и выходит из ситуации легко!», «Я бы дальше не смогла петь и выступать, просто смех не позволил бы!», «Наташа, вы молодец! Классно и задорно», — комментариев подобного рода немало.
Есть и другие: «Это просто мужчинам каши больше нужно есть!», «Слабак-мужичек! Такую тростиночку не смог поднять! В спортзал его!», «Вроде бы Наташа не пышная женщина, видно у мужиков силенок не хватило!»,
«Натусь! Этот смех — супер! Из любой ситуации с улыбкой — это про тебя!», — поклонники целиком и полностью поддерживают любимую певицу, которая, как оказалось, любой конфуз может превратить в повод для улыбки и позитива.
Ранее мы писали о том, приехавшая на гастроли в Минск актриса Олеся Судзиловская была шокирована встречей с белорусской Любовью, как оказалось, много лет та оказала ей неоценимую услугу (тут про это).