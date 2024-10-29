«Вроде бы Наташа не пышная женщина, видно у мужиков силенок не хватило!» Белорусская певица Наталья Подольская оконфузилась на сцене из-за своего балета

В своем аккаунте в одной из соцсетей Наташа не так давно разместила совсем непродолжительное, но очень позитивное видео. Наталья на сцене, в идеальном платье, которое подчеркивает не менее идеальную фигуру, концертный свет… Певицу окружает ее балет — четыре танцора, одетые в классические костюмы. И сама Наталья, и артисты двигаются ритмично, в какой-то момент певица — и видно, что это движение многократно отрепетировано всеми и доведено до автоматизма — поворачивается к одному из танцоров, чтобы тот выполнил поддержку, ему помогают другие, но…