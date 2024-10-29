В поле чудес: как в Подмосковье снимается сказка «Буратино»

— Я просил наших художников сделать декорации, напоминающие и Флоренцию, и Вольтерро, и Витербо, где сохранился средневековый квартал пилигримов, — поделился режиссер Игорь Волошин. — Давайте для папы Карло сделаем такой двор и тем самым отдадим дань началу эпохи Возрождения. Вы можете видеть на декорациях и готические элементы, у нас также и ренессанс имеется, и более поздний, переходный период к Высокому Возрождению. Понемногу от великих итальянских мастеров — так что в итоге всего отовсюду, как венецианцы, натаскали на наш остров под названием «Искусство».