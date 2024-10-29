В поле чудес: как в Подмосковье снимается сказка «Буратино»

На съемочной площадке сказки «Буратино» по мотивам произведения Алексея Толстого собрали звездный каст — Виктория Исакова, Александр Петров и кумиры молодежи Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина. В роли Карабаса — Фёдор Бондарчук. Режиссер Игорь Волошин говорит, что такого сложного проекта у него еще не было. «Известия» отправились в «Москино» и попали в сказку.
Карабас Бондарчук и Артемон Эйдельштейн.
В 30 км от МКАД, недалеко от Троицка в поле идет активное строительство. На территории кинопарка «Москино» появился маленький средиземноморский городок. Кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино приступили к съемкам фильма «Буратино».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Во дворах слышны удары молотков, жужжание дрелей и шуруповертов. Что тут можно еще построить, когда и так всё налицо — настоящий итальянский городок с ратушной площадью, фонтанами, аптекой, лавкой с коврами и восточными тканями. Через двор — школа. На центральной площади — траттория с меню, написанным мелом на фасаде. Напротив — булочная La Panetteria. В витрине лежат огромные караваи, чиабатта, багеты. Так и хочется попробовать.
— А я даже как-то попытался стащить булку, но она оказалась реквизитом, — улыбнулся Марк Эйдельштейн, играющий в фильме Артемона.
Особая гордость продюсеров — удалось собрать на картине кумиров молодежи. Дуремара играет Лев Зулькарнаев, Мальвину — Анастасия Талызина, Пьеро — Степан Белозеров. Фёдор Бондарчук будет Карабасом.
С режиссером Игорем Волошиным у Фёдора Сергеевича уже вторая картина. Год назад в прокате был фильм «Повелитель ветра», в котором актер перевоплотился в известного путешественника Федора Конюхова.
Картина Игоря Волошина снимается по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». А в работе над созданием сказочного пространства режиссер вдохновлялся произведением Карло Коллоди о приключениях Пиноккио.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
— Я просил наших художников сделать декорации, напоминающие и Флоренцию, и Вольтерро, и Витербо, где сохранился средневековый квартал пилигримов, — поделился режиссер Игорь Волошин. — Давайте для папы Карло сделаем такой двор и тем самым отдадим дань началу эпохи Возрождения. Вы можете видеть на декорациях и готические элементы, у нас также и ренессанс имеется, и более поздний, переходный период к Высокому Возрождению. Понемногу от великих итальянских мастеров — так что в итоге всего отовсюду, как венецианцы, натаскали на наш остров под названием «Искусство».
Фильм Игоря Волошина будет наполнен музыкой. Не отступая от хита, создатели «Буратино» пригласили в команду композитора Алексея Рыбникова. Это его музыка звучит в любимой киносказке образца 1975 года. Как признается режиссер, Алексей Львович сам сделает новую аранжировку хитам из «Приключений Буратино». Работа над новой сказкой его вдохновляет, а вместе с ним и всю съемочную группу. Над музыкальным оформлением картины композитор работает очень подробно.
Играющий Коэна на скрипке бомж и три корочки хлеба.
Тем временем в «городке» появился продюсер Александр Андрющенко.
— Сегодня снимаем блок сцен в театре Карабаса, — поясняет он. — Буратино попадает в театр, где знакомится с артистами и становится частью труппы.
Над историей нового «Буратино» работал такой мастер, как Андрей Золотарев — вместе с Аксиньей Борисовой и Алиной Тяжловой.
Неожиданные решения — пригласить на роль Алисы Викторию Исакову, а Базилио предложить Александру Петрову. Кинокомпания «Водород» в этом году уже выпустила фильм «Сто лет тому вперед» с их участием. У Виктории это были первые съемки в фильме, рассчитанном на семейную аудиторию.
Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат».
— После проката «Сто лет тому вперед», когда она приходит в школу к дочери, дети ее встречают как кумира, — рассказал Александр Андрющенко. — Вика никогда этого не испытывала прежде. Потому с удовольствием согласилась стать Алисой.
На площади киногородка есть харчевня, или, как ее именуют в фильме, Trattoria di tre cobioni. Меню на итальянском гласит, что цены в этом заведении не по карману куклам из театра Карабаса. Салат за 40 сольди, тыквенный пирог за 30, шоколад за 50, а три корочки хлеба — 7 сольди.
— Меню оформила супруга композитора Алексея Рыбникова Татьяна, она владеет итальянским, — поделился Александр Андрющенко.
За столиком на крыльце харчевни уже сидели два импозантных мужчины. Один с красным носом, одетый явно не по погоде — в пиджаке оверсайз, широких брюках и в смешной шляпе с полями. На улице — не май месяц, всего 9 градусов, пронизывающий ветер. С ним товарищ в вязаной крючком шапке и пальто нараспашку. Повадки выдают в нем бывшего интеллигента.
— Моего героя зовут «Бомж со скрипкой и на костылях», — улыбнулся артист. — На эту роль было очень много претендентов. Так что мне повезло. Посмотрите, какой у меня шикарный драп, все актеры ходят и засматриваются на мой костюмчик бомжа. Очень сложная и кропотливая работа художников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Главная по костюмам на «Буратино» — Надежда Васильева, вдова режиссера Алексея Балабанова. Бомжа играет в картине Леонид Агранович. Он непрофессиональный артист, прежде 40 лет проработал на телевидении. Начинал в программе «Веселые ребята». Мастерски играет на гитаре. Скрипка не его инструмент.
— Чтобы быть убедительным, обратился за помощью к Сергею Рыженко — легенде русского рока, — рассказал «Известиям» Леонид Агранович. — Он играет на скрипке в фильме Сергея Соловьева «АССА» и поет с Банананом. Я снял с Сергея манеру игры на скрипке. Сегодня мой герой стоял на углу у театра Карабаса и по приказу режиссера играл Паганини.
— По приказу Карабаса или Волошина?
— Конечно, Волошина. Карабас мне не начальник, — улыбнулся музыкальный бомж. — А еще я играл на площади. Режиссер говорит мне: «Тут, Лёня, надо так душевно. Давай-ка Леонарда Коэна».
Какой разнообразный репертуар у уличных музыкантов в средиземноморском городке! Не бродяги, а чисто хиппи. Площадка для съемок «Буратино» абсолютно уникальна. Кстати, попасть на нее мог совершенно любой, кто здорово станцует или споет песенку Буратино. Продюсеры устроили кастинг на актеров массовых сцен. Энтузиазм желающих потрясал. Один из участников конкурса станцевал даже под водой.
Картина Леонида Нечаева «Приключения Буратино» в будущем году отметит 50-летие. А к новому, 2026 году зрители поспешат в кассы кинотеатров, чтобы купить билет на фильм Игоря Волошина «Буратино». Он выйдет в широкий прокат 1 января 2026-го, в новогодние каникулы.