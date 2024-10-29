Зажгли по-детски: «Огниво» сместило «Руки вверх!» с первого места

— В КАРО эти релизы также показывают хорошую наработку. Фестивальная картина «Субстанция» держится в топе уже больше месяца, и в этот уикенд ее сборы выросли на 30% по сравнению с неделей выхода в прокат — динамика прекрасная для фильма 18+, вовсю работает сарафан. «Граф Монте-Кристо», стартовавший в тот же день, что и боди-хоррор с Деми Мур, демонстрирует плавное падение, но может рассчитывать на успешный прокат в ближайшие недели. «Ужасающий 3» сможет дособрать свою кассу на Хеллоуин, но после покинет топовые позиции, — рассказала Ольга Зинякова.