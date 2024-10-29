Зажгли по-детски: «Огниво» сместило «Руки вверх!» с первого места

Фэнтези «Огниво» про Иванушку и его деревянную лошадь показало один из лучших стартов за год. Фильм Александра Войтинского собрал за первый уикенд 275 млн рублей. В два раза ниже в этот раз оказались сборы у «Руки вверх!». Западные релизы «Субстанция», «Ужасающий 3» и «Граф Монте-Кристо» пришли примерно с одинаковым результатом и делят места с третьего по пятое. Триумфатор Канн «Анора» не удержался в лидерах и закончил свой второй уикенд на шестой строчке. «Известия» — об итогах кинотеатрального проката минувших выходных.
Ставка на детей и подростков.
Именно на выход в прокат сказки «Огниво», снятой Александром Войтинским, делали ставку прокатчики. Продюсеры изначально поддержали тренд на возвращение семейного кино на экраны. Что ни неделя, в прокат выходит очередная сказка, которых, по подсчету экспертов, в этом году снято семь десятков.
Собрав звездный каст (Роман Евдокимов, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Ирина Горбачева, Сергей Марин, Валентина Мизулина), создатели придали ускорения «Огниву». За этот уикенд случилась самая высокая посещаемость по стране аж с майских праздников. С 24 по 27 октября 2,1 млн зрителей купили билеты в кино. И значительная часть из них — 815,8 тыс. рублей — пришли на сказку «Огниво». Вторая строчка у лидера прошедших двух уикендов байопика «Руки вверх!» об одноименной популярной группе. Хоть летопись жизни Сергея Жукова и Алексея Потехина и сбавила обороты, однако собрала 345 тыс. поклонников в кинотеатрах и заработала 133,4 млн рублей.
— Фильм для всей семьи «Огниво» ожидаемо выбился в лидеры проката, — прокомментировала «Известиям» результаты бокс-офиса президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — В России релизы по сказочным мотивам стабильно собирают хорошую кассу, новогодняя битва развернется также между адептами этого жанра. У «Огнива» не будет серьезных конкурентов в ближайшее время, картина сможет добраться до отметки в половину миллиарда спустя пару-тройку уикендов и имеет все шансы претендовать на миллиард, если не помешает «Паддингтон 3».
В индустрии активно муссируются слухи о том, что на ноябрьские праздники из кинотеатров метлой выметут всю «пиратку». Но «Известия» заметили, что временные меры предосторожности были приняты уже в минувший уикенд. Экраны расчистили под школьные каникулы и выход в прокат сказки «Огниво». Зрителям не оставили возможности пойти, например, на «Джокера»: кинотеатры отказались от практики «предсеансового обслуживания». Это заметно по отсутствию в базе ЕАИС зарабатывающих короткометражек которые пробивают дорогу для показа голливудских фильмов.
— Консолидация рынка в вопросе поддержки локального контента не только дает возможность усилить кассу, но и поддерживает прокатчиков, убирает стресс-факторы, дает возможность увидеть объективную картину сборов, а не размышлять категориями «а вот если бы», — объясняет Ольга Зинякова.
Альтернатива Голливуду — отечественная кинопродукция и официальный релиз французского боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур. Шестой уикенд фильм держится в пятерке лидеров проката. Как и «Граф Монте-Кристо», снятый французами Александром де Ла Пательером и Матьё Делапортом. Авторы дилогии «Три мушкетера» поставили на Дюма и не прогадали. Узник замка Иф пережил не одну экранизацию. Красавца Жана Маре в роли Эдмона-Дантеса сложно забыть, но у молодого поколения должен быть свой герой Дюма. И им стал Пьер Нинэ.
Боди-негатив и поди-позитив.
Фильм с трансформацией одной из самых красивых актрис Голливуда Деми Мур в старуху, продавшую душу за молодую копию себя, вырвался на третье место в рейтинге. Именно на сеансах «Субстанции» было больше всего посетителей. По данным ЕАИС, в среднем боди-хоррор собирал 33 зрителя в зале, а лидер уикенда «Огниво» — 23.
«Субстанция» привлекала не только присутствием Деми Мур в титрах, но и тем, что сценарий к картине был отмечен на минувшем Каннском фестивале. Наградой удостоили режиссера Кароли Фаржа, которая сама написала эту историю, вдохновившись романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», спродюсировала и сняла.
Деми Мур играет стареющую кинозвезду Элизабет Спаркл. С большого экрана она переместилась в телевизор, где ведет фитнес-шоу. Но и тут продюсеры хотят видеть в своем проекте не суперстар, а молодую чаровницу. И пока Элизабет не нашли замену, она решается на радикальное преображение. Инновационный препарат в буквальном смысле вытаскивает из стареющего тела молодую сущность, которая появится в шоу вместо Элизабет.
Клоун-маньяк Арт, орудующий под Рождество в округе Майлз в хорроре «Ужасающий 3», не сходит с экранов уже третьи выходные. Начав со второй строчки с 68 млн рублей, фильм Дэмиена Леоне продержался на этой же позиции и вторую неделю, заработав уже 81 млн. На третью касса «Ужасающего 3» составила 49,1 млн рублей, это четвертая позиция уикенда. Фильм с бюджетом в $2 млн уже 25 раз себя окупил, заработав в мировом прокате без малого $50 млн.
— В КАРО эти релизы также показывают хорошую наработку. Фестивальная картина «Субстанция» держится в топе уже больше месяца, и в этот уикенд ее сборы выросли на 30% по сравнению с неделей выхода в прокат — динамика прекрасная для фильма 18+, вовсю работает сарафан. «Граф Монте-Кристо», стартовавший в тот же день, что и боди-хоррор с Деми Мур, демонстрирует плавное падение, но может рассчитывать на успешный прокат в ближайшие недели. «Ужасающий 3» сможет дособрать свою кассу на Хеллоуин, но после покинет топовые позиции, — рассказала Ольга Зинякова.
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» фильм Шона Бейкера.
«Анора» с российскими актерами Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым не удержалась в пятерке лидеров. Стартовав в прошлые выходные с третьей строчки и заработав 56 млн рублей, фильм спустился на шестую позицию с 37,7 млн.
В исследовании, сделанном для «Известий» Wanta Group, эксперты пришли к выводу: по итогам первого уикенда проката «Анора» получила высокие оценки зрителей, но готовность рекомендовать фильм к просмотру пока оставляет желать лучшего. Больше половины зрителей высоко оценили картину: 30% поставили ей 10 баллов, еще 15% — 9. Средняя оценка — 8 баллов.
Интересно, что при этом рекомендовать фильм к просмотру своим друзьям родственникам люди не вполне готовы: только 27% оценили эту вероятность в 10 баллов и еще 6% — в 9. Как говорит генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль, вероятно, по причине социально не одобряемого или неоднозначного содержания контента. Кроме того, многим фестивальные картины вообще не заходят, при этом они поддерживают мнение других, что фильм хороший.
Эксперты также выяснили, что основной зритель «Аноры» — женщины: их на сеансах в два с лишним раза больше, чем мужчин (70% на 30%). И это не обязательно поклонницы сыгравших в картине Марка Эйдельштейна и Юры Борисова: женщин в российских кинотеатрах почти на всех релизах в два раза больше, чем мужчин.