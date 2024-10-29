В Париже с любовью: что грозит Жерару Депардье по делу о домогательствах

Слушания по делу Жерара Депардье о домогательствах перенесли на март 2025 года. Знаменитый актер должен был предстать перед судом в Париже в понедельник 28 октября, но не явился из-за запрета врачей. Звезду французского кино обвиняют в сексуальном насилии и сексистских оскорблениях в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Подробнее — в материале «Известий».
Женщины против Депардье.
Пока в информационном поле не утихают разбирательства и конспирологические теории вокруг американского рэпера P.Diddy, которого обвиняют в немыслимых сексуальных преступлениях, в уголовной повестке оказалась еще одна знаменитость. В понедельник 28 октября звезду французского кино Жерара Депардье вызвали в парижский суд по обвинению в домогательствах к двум женщинам в 2021 году на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни». По словам предполагаемых жертв, актер допускал в их адрес сексистские высказывания, зажимал и трогал в интимных местах.
Перед началом заседания у здания суда собрались десятки митингующих женщин, требуя справедливости, но своего они не получили, по крайней мере сегодня. На слушание Депардье не явился из-за проблем со здоровьем.
«Жерар Депардье очень расстроен, и, к сожалению, врачи запрещают ему появляться на слушаниях», — приводит слова адвоката актера Жереми Ассу franceinfo.
Защитник добавил, что Депардье просит перенести судебные разбирательства на более поздний срок, так как ему важно иметь возможность присутствовать на слушаниях, поскольку он подвергся очень большому количеству обвинений в последние годы.
Тучи над самым плодовитым французским актером, в фильмографии которого почти 200 работ, стали сгущаться в 2018 году. Тогда молодая актриса Шарлотта Арно заявила, что он дважды изнасиловал ее в своем доме, куда она приходила для репетиций. Обвинения Депардье предъявили в 2020-м. Расследование сперва было прекращено из-за нехватки доказательств, но позднее парижская прокуратура все же направила запрос о его возобновлении. В 2023 году список потенциальных жертв Депардье серьезно пополнился — французский сайт расследований Médiapart опубликовал отчет, в котором было сказано о 13 женщинах, обвинивших актера в неподобающем поведении в разные годы.
«Отмена».
Согласно французскому законодательству, за сексуальное насилие гражданину может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал «Известиям» эксперт по международному праву Игорь Трунов, но в случае Жерара Депардье срок может быть в разы меньше.
— По такого рода делам наиболее жесткое наказание — это пять лет лишения свободы с учетом его возраста. Здесь возрастных обвиняемых в тюрьму реально, как правило, не сажают. Дают, допустим, два года лишения свободы и три года условно — эти пять лет так делятся. А на эти два года, чтобы тюрьмы не перегружать и из соображений гуманности, надевают электронный браслет. Надо определенное количество раз отмечаться, и человек отбывает два года, по сути, живя дома, но с электронным браслетом с системой отслеживания на ноге. Как дополнительное наказание — достаточно высокий штраф, — сказал «Известиям» Игорь Трунов.
Дело Депардье — самое громкое разбирательство в стиле #MeToo во Франции (в США движение получило большее распространение). Вина актера еще не доказана, но «отмены» его коснулись — частичная приостановка показов фильмов с его участием, нежелание некоторых представителей индустрии работать с некогда одной из самых популярных звезд. Кроме того, Депардье на фоне скандала передал в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак свой орден Почетного легиона. Это произошло после того, как та заявила о возможном проведении дисциплинарной процедуры и лишения его этой награды на фоне обвинений в домогательствах женщин.
Тогда, к слову, на защиту звезды «Невезучих», «Папаш» и «Вальсирующих» встали не только многие коллеги, но и президент страны Эмманюэль Макрон. В интервью телеканалу France 5 он объявил себя поклонником Жерара Депардье и призвал общество придерживаться презумпции невиновности.
Сам актер до сих пор настаивал на своей невиновности. Его адвокат Жереми Ассу также заверил в наличии доказательств, которые покажут, что Депардье стал объектом ложных обвинений, а истцы просто хотят обогатиться, пишет Variety.
— Там (во Франции. — «Известия») у женщин есть определенная материальная заинтересованность, — объяснил эксперт по международному праву Игорь Трунов. — Есть комиссии, которые выплачивают материальную помощь, компенсацию жертвам насилия. Она колеблется в зависимости от тяжести ситуации. Но это по европейским меркам серьезные деньги, которые измеряются десятками тысяч евро, и служат стимулом подать заявление. Остальное оценочное. Он говорит, что было по обоюдному, а она, что испугалась и расценила это как угрозу и психологическое давление. Плюс отсутствие ответственности за ложное заявление.
Эксперт же считает, что в деле может быть политический подтекст из-за связей актера с Россией. Он также отметил, что французская судебная система отличается медлительностью, поэтому разбирательства могут затянуться надолго. Слушания перенесли на 24 и 25 марта, сообщают местные СМИ. Суд, кроме того, поручил проверить состояние здоровья актера.