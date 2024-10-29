Группа «КняZz» выпустила клип на песню «Сталкер» из нового альбома

Мир, в котором разворачивается действие песни, узнаваем. Он полон опасностей, угрожающих человеку, но рожденных им же. И через этот мир становится ясным смысл, заложенный в песне «Сталкер», — это предупреждение человечеству, напоминание о том, что мир, в котором мы живем, чрезвычайно хрупок, и осознавать это важно для каждого из нас.