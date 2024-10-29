Группа «КняZz» выпустила клип на песню «Сталкер» из нового альбома

Андрей Князев и группа «КняZz» представляет клип на песню «Сталкер» из нового альбома 2024 года «Волшебная книга».
Песня, по словам Андрея Князева, родилась из вдохновения одноименной игровой вселенной S.T.A.L.K.E.R.
«Не скажу, что много в нее играл, но поймал общее впечатление и проникся главным героем. Выживание — суть его существования, больше у него ничего не осталось», — рассказал он об истории рождения композиции.
Клип представляет собой мини-фильм, где в постапокалиптическом мире люди оказались поделены на два лагеря: те, кто остался собой и пытается выжить, и те, кто стал монстром.
Мир, в котором разворачивается действие песни, узнаваем. Он полон опасностей, угрожающих человеку, но рожденных им же. И через этот мир становится ясным смысл, заложенный в песне «Сталкер», — это предупреждение человечеству, напоминание о том, что мир, в котором мы живем, чрезвычайно хрупок, и осознавать это важно для каждого из нас.
Ранее, 31 августа, основатель группы «KняZz» Андрей Князев по итогам первого дня рок-фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока», или «Горбушка», отметил, что это легендарное место, где проводилось много памятных концертов.