Дожди, мокрый снег и ночные морозы: Какой будет погода в ноябре в Ростовской области

В ноябре в Ростовской области ожидается по-настоящему осенняя погода. Лишь один день температура будет держаться в районе +15 градусов. В остальное время в регионе не будет теплее +12. Ожидаются дожди и мокрый снег. Подробный прогноз «КП-Ростов-на-Дону» сообщила глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
По словам синоптика, в ноябре температура будет близка к норме, количество осадков — около или меньше нормы.
— В первой декаде ноября, в отдельные дни, ожидается дождь. В середине декады возможны осадки с мокрым снегом. В начале и конце декады температура ночью — +1 — +6, при прояснениях — до −3. Дневная — +4 — + 10. 2 ноября прогнозируется от +10 до +15 градусов, по югу — до +18, — говорит Елена Назарова.
В ноябре установится настоящая осенняя погода. Иван МАКЕЕВ.
В середине декады прогнозируется похолодание. Ночью на термометре будет от −3 до +2 градусов, при прояснениях — до −6. Днем — до 0 — +6 градусов.
Во второй декаде прогнозируются осадки. По ночам на термометре ожидается от 0 до +5, при прояснениях — до −4. Дневные температуры в первой половине декады — от +4 до +9, во второй — +6 — +11 градусов.
— В третьей декаде осадки возможны в отдельные дни. Температура ночью — +3 — +8 градусов, при прояснениях — до −5. Днем — +7 — +12. В конце месяца может похолодать до 0 — +5 градусов.