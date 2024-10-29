Дожди, мокрый снег и ночные морозы: Какой будет погода в ноябре в Ростовской области

В ноябре в Ростовской области ожидается по-настоящему осенняя погода. Лишь один день температура будет держаться в районе +15 градусов. В остальное время в регионе не будет теплее +12. Ожидаются дожди и мокрый снег. Подробный прогноз «КП-Ростов-на-Дону» сообщила глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.