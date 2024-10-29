Второй спутник «Кондор-ФКА» для обзора Севморпути планируют запустить 30 ноября

Первый радиолокационный спутник высокого разрешения «Кондор-ФКА» № 1 был запущен в июне 2023 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.