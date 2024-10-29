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Второй спутник «Кондор-ФКА» для обзора Севморпути планируют запустить 30 ноября

Предполагается, что аппарат обеспечит наблюдение за акваторией Северного морского пути вне зависимости от погодных условий и в условиях полярной ночи.

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. Запуск радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 2 с космодрома Восточный намечен на 30 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в космической отрасли РФ.

«Пуск аппарата с Восточного запланирован на 30 ноября 2024 года», — рассказал собеседник агентства.

В сентябре в Роскосмосе сообщали, что аппарат прибыл на космодром. Тогда же госкорпорация поделилась предварительной датой запуска — конец ноября.

Планируется, что «Кондор-ФКА» обеспечит наблюдение за акваторией Северного морского пути вне зависимости от погодных условий, а также в условиях полярной ночи.

«Кондор» — серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В задачи аппаратов входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Два аппарата «Кондор» были выведены на орбиту в 2013—2014 годах.

Первый радиолокационный спутник высокого разрешения «Кондор-ФКА» № 1 был запущен в июне 2023 года. Аппараты группировки смогут при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.