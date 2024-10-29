Пентагон: Киев доложил Ллойду Остину о планах ВСУ в Курской области

Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин в ходе визита в украинскую столицу узнал от киевских властей о планах Вооружённых сил Украины в Курской области, заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«Когда министр был на Украине, то ему провели персональный брифинг об их планах относительно Курска», — заявила она.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами. Сингх не озвучила другие подробности.
Ранее сообщалось, что Остин собирается обсудить с украинскими властями действия ВСУ в Курской области.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил мнение, что американцам плевать, находятся Вооружённых сил Украины в Курской области или где-то ещё.