Журнал France Football подвел итоги и выявил победителей награды «Золотой мяч». Торжественная церемония вручения состоялась в театре Шатле в Париже.
Обладателем награды стал полузащитник сборной Испании и английского «Манчестер Сити» Родри. Футболист получил статуэтку из рук единственного в истории африканского обладателя звания и бывшего президента Либерии Джорджа Веа.
В этом году «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии. Кроме того, сборная Испании выигрывала чемпионат Европы.
Ранее сообщалось, что сборная Испании по футболу станет безоговорочным фаворитом всех международных первенств на ближайшие десять лет. Текущий состав испанской команды можно сравнить с временами, когда за нее выступали Хави, Иньеста и Вилья.