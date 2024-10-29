Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в РФ с официальным визитом

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи отправилась в российскую столицу с официальным визитом, сообщает посольство Российской Федерации в Пхеньяне.
Перед вылетом глава МИД КНДР провела встречу с послом РФ Александром Мацегорой.
«Посол А. И. Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — говорится в сообщении посольства РФ в Telegram.
Дипломаты отметили, что Мацегора пожелал Цой Сон Хи «плодотворной поездки и хороших впечатлений».
Визит главы МИД КНДР проходит в рамках стратегического диалога между двумя странами.
Договорённость об «активизации» договора, по словам дипломатов, была достигнута лидерами Российской Федерации и Северной Кореи Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в ходе визита президента Путина в Пхеньян в июне текущего года.
Ранее Цой Сон Хи заявила, что Путин остаётся самым близким другом корейского народа.