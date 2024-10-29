Олбани
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи отправилась в РФ с официальным визитом

Перед вылетом дипломат провела встречу с послом РФ Александром Мацегорой.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи отправилась в российскую столицу с официальным визитом, сообщает посольство Российской Федерации в Пхеньяне.

Перед вылетом глава МИД КНДР провела встречу с послом РФ Александром Мацегорой.

«Посол А. И. Мацегора в международном аэропорту Пхеньяна встретился с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая во главе корейской делегации отправилась в Москву с официальным визитом», — говорится в сообщении посольства РФ в Telegram.

Дипломаты отметили, что Мацегора пожелал Цой Сон Хи «плодотворной поездки и хороших впечатлений».

Визит главы МИД КНДР проходит в рамках стратегического диалога между двумя странами.

Договорённость об «активизации» договора, по словам дипломатов, была достигнута лидерами Российской Федерации и Северной Кореи Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в ходе визита президента Путина в Пхеньян в июне текущего года.

Ранее Цой Сон Хи заявила, что Путин остаётся самым близким другом корейского народа.