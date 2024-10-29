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Экс-солисту «Тараканов» Спирину отказали в снятии статуса иноагента

Музыкант захотел признать «незаконным» своё включение в реестр иноагентов.

Источник: Аргументы и факты

Суд отказался снять статус иноагента с бывшего вокалиста музыкального коллектива «Тараканы» Дмитрия Спирина*, сообщает РИА Новости.

Решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Музыкант захотел признать незаконным своё включение в реестр иноагентов.

«В удовлетворении административного иска Спирина Дмитрия Александровича к Министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав — отказать», — говорится в судебных документах.

Напомним, Минюст внёс Спирина в список иноагентов в июне текущего года. В ведомстве уточнили, что Спирин выступал против специальной военной операции, а также распространял недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа РФ и её вооружённых сил.

Ранее сообщалось, что судебные приставы планируют взыскать со Спирина задолженность по налогам и сборам на сумму почти 130 тысяч рублей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.