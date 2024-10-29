Экс-солисту «Тараканов» Спирину отказали в снятии статуса иноагента

Суд отказался снять статус иноагента с бывшего вокалиста музыкального коллектива «Тараканы» Дмитрия Спирина*, сообщает РИА Новости.
Решение принял Замоскворецкий суд Москвы. Музыкант захотел признать незаконным своё включение в реестр иноагентов.
«В удовлетворении административного иска Спирина Дмитрия Александровича к Министерству юстиции РФ о признании незаконным и отмене решения о признании иностранным агентом, обещании устранить нарушение прав — отказать», — говорится в судебных документах.
Напомним, Минюст внёс Спирина в список иноагентов в июне текущего года. В ведомстве уточнили, что Спирин выступал против специальной военной операции, а также распространял недостоверные данные, направленные на формирование негативного образа РФ и её вооружённых сил.
Ранее сообщалось, что судебные приставы планируют взыскать со Спирина задолженность по налогам и сборам на сумму почти 130 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.