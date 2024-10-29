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Концерт группы «Непара» отменили в Новосибирске

За день до концерта группы «Непара» в Новосибирске стало известно об отмене мероприятия.

За день до концерта группы «Непара» в Новосибирске стало известно об отмене мероприятия.

Выступление певца, участника группы «Непара», Александра Шоуа должно было состояться 29 октября в Доме ученых. Мероприятие было приурочено к юбилею артиста.

Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с администрацией площадки — причина отмены концерта неизвестна. Билеты стоимостью от 2,5 тысяч можно будет вернуть в кассы. С музыкантом связаться не удалось.

«“Полвека” — это песни, неподвластные времени, а также новые синглы с невероятной энергетикой. Это неповторимый, сразу узнаваемый стиль исполнения и только живой звук!» — сообщают в афише несостоявшегося концерта.

23 октября в Новосибирске прошел концерт группы «Мираж»: вечер ностальгии закончился потасовкой между зрителями возле ТЦ «Малинка».

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