Концерт группы «Непара» отменили в Новосибирске

За день до концерта группы «Непара» в Новосибирске стало известно об отмене мероприятия.
Выступление певца, участника группы «Непара», Александра Шоуа должно было состояться 29 октября в Доме ученых. Мероприятие было приурочено к юбилею артиста.
Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с администрацией площадки — причина отмены концерта неизвестна. Билеты стоимостью от 2,5 тысяч можно будет вернуть в кассы. С музыкантом связаться не удалось.
«“Полвека” — это песни, неподвластные времени, а также новые синглы с невероятной энергетикой. Это неповторимый, сразу узнаваемый стиль исполнения и только живой звук!» — сообщают в афише несостоявшегося концерта.
23 октября в Новосибирске прошел концерт группы «Мираж»: вечер ностальгии закончился потасовкой между зрителями возле ТЦ «Малинка».