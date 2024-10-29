Налог на бездетность не решит проблему рождаемости

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Галина Чижова о налоге на бездетность и о том, надо ли наказывать родителей, которые и без того несчастны:
— В Госдуме России обсуждается вопрос о введении налога на бездетность. Понятно, что тема возникла как попытка решения демографической проблемы еще и таким образом. Но тут сразу возникает много вопросов. Когда такой налог вводить, в каком возрасте? Вводить ли его только для мужчин, как было раньше, или и для женщин, потому что в вопросе деторождения принимают участие двое?
Да, кто-то принципиально не хочет иметь детей, а другие просто не могут. Репродуктивное здоровье у будущих родителей таково, что оно не позволяет всем им зачать ребенка. Мало того, что мы мало рожаем, так у нас еще и появляются на свет не совсем здоровые дети. Я имею в виду ранние преждевременные роды, когда на свет появляются глубоко недоношенные дети 500 и чуть больше граммов. Причем, это и девочки, и мальчики. А когда-то наступит время, что и они будут вступать в стадию репродукции. Все ли из них смогут стать счастливыми мамами и папами? Что делать с парами, у которых есть медицинские проблемы? То есть женщина не может забеременеть и родить ребенка. Что делать в таком случае мужчине? Разрывать брак и искать ту, которая родит ему наследника? Вряд ли это возможно. Иначе мы нарушим нравственные и этические нормы. У нас сегодня бесплодие — реальная проблема, беда. Не случайно же появилось экстракорпоральное оплодотворение, вспомогательные репродуктивные технологии. Но кто-то решает ими воспользоваться, а кто-то нет, полагаясь на волю судьбы. Опять же бесплодие может быть не только у женщины. Вот молодые люди поженились, по большому счету уже в зрелом возрасте, а беременность не наступает. Мы считаем, что диагноз бесплодие можно ставить спустя год после начала регулярной половой жизни.
Причин тут может быть много. Бесплодием страдают не только женщины, но и мужчины. Что касается репродуктивного бесплодия у мужчин, то оно сейчас практически достигло женского уровня. У них много врожденной гормональной патологии, плюс ожирение, пристрастие к пиву. Вроде бы не тяжелый алкоголь, но это эстрогены!
Самая распространенная причина бесплодия у женщин — ранняя половая жизнь с контрацепцией, с первым абортом, с заболеваемостью инфекциями, передающимися половым путем, воспалительными заболеваниями. Первый сексуальный дебют у девочек наступает, как правило, в 14−15 лет. Даже если в 16 лет, это рано. А первые роды в среднем по стране происходят в 29 лет. И если мы раньше очень сильно тревожились за очень ранние роды, которые случались в 14 — 16 лет, то сейчас все происходит ближе к 30 и даже позднее. Но даже если женщина родила в 21−22 года, что она делала с 16 лет? Длительно предохранялась от нежелательной беременности? А это не очень хорошо. Я читаю лекции врачам и говорю молодым людям в университетах, что хорошие яйцеклетки с годами погибают. И к 30 годам, когда женщина решает, что, пожалуй, теперь можно и родить, их остается очень мало. Природа разумна, считается, что и мужчина, и женщина должны реализовать первую свою функцию деторождения с 20 до 30 лет. А дальше пусть будет и двое, и трое детей, как Бог пошлет.
Кстати, второго и третьего ребенка женщины стали рожать чаще, нежели первого.
О детях теперь женщины думают меньше всего. Недавно мы провели соцопрос на эту тему. Так вот женщины расставляют приоритеты так: образование, работа, карьерный рост, квартира, и только потом ребенок. Раньше мамы предполагали все это, но они выходили замуж и рожали. У нас были бабушки, которые уходили на пенсию в 55 лет и помогали, были ясли, где можно оставить ребенка. Теперь все сложнее. Представим, молодая семья, оба учатся, допустим, в университете или в колледже. Родили ребенка. Что делать, где им жить, как его содержать? Так что дело тут не только в медицинских проблемах, а и в социальных. Давайте решать их, и тогда мы сможем повысить рождаемость естественным образом, не прибегая к столь кардинальным мерам как налог на бездетность.