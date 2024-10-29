Налог на бездетность не решит проблему рождаемости

Да, кто-то принципиально не хочет иметь детей, а другие просто не могут. Репродуктивное здоровье у будущих родителей таково, что оно не позволяет всем им зачать ребенка. Мало того, что мы мало рожаем, так у нас еще и появляются на свет не совсем здоровые дети. Я имею в виду ранние преждевременные роды, когда на свет появляются глубоко недоношенные дети 500 и чуть больше граммов. Причем, это и девочки, и мальчики. А когда-то наступит время, что и они будут вступать в стадию репродукции. Все ли из них смогут стать счастливыми мамами и папами? Что делать с парами, у которых есть медицинские проблемы? То есть женщина не может забеременеть и родить ребенка. Что делать в таком случае мужчине? Разрывать брак и искать ту, которая родит ему наследника? Вряд ли это возможно. Иначе мы нарушим нравственные и этические нормы. У нас сегодня бесплодие — реальная проблема, беда. Не случайно же появилось экстракорпоральное оплодотворение, вспомогательные репродуктивные технологии. Но кто-то решает ими воспользоваться, а кто-то нет, полагаясь на волю судьбы. Опять же бесплодие может быть не только у женщины. Вот молодые люди поженились, по большому счету уже в зрелом возрасте, а беременность не наступает. Мы считаем, что диагноз бесплодие можно ставить спустя год после начала регулярной половой жизни.