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Более 1200 омичей единовременно приняли участие во всероссийской акции Цифровой Диктант

На территории спортивного комплекса «Красная звезда» собрались более 1200 человек, из них студенты ВУЗов и колледжей, представители органов исполнительной власти и все желающие жители Омской области.

Источник: Om1 Омск

С приветственным словом перед участниками выступил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

«Цифровой диктант» уверено шагает по стране, и сегодня всех приветствую в Омске. Цифровой диктант проходит уже 5 год подряд, и каждый раз он помогает пользователю стать грамотнее в сети интернет, разобраться в информационных технологиях, понять, как вы потребляете контент, а самое главное, как стать безопаснее в сети. И самое главное, хочу выразить особую благодарность Правительству Омской области и Минцифры Омской области за то, что так активно в регионе развивается цифровая грамотность.

Цифровой Диктант — Всероссийская акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Акция дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.

«В 2023 году диктант написали более 32 тыс. человек, что позволило нам занять 11 место во всероссийском рейтинге и установить рекорд по количеству участников, одновременно проходящих тестирование в учебных заведениях. Сегодня в поддержку акции организовали масштабную площадку на базе спортивного комплекса “Красная звезда”. Более 1200 участников единовременно прошли диктант», — отметил зампред Правительства Омской области, Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

«Цифровой диктант 2024» будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок будет посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, а пятый — финансовой киберграмотности.

«Цифровая грамотность — это ключ к успеху в современном мире. Она необходима для личного роста, профессионального развития, экономической активности и полноценного участия в общественной жизни. Инвестиции в развитие цифровой грамотности — это инвестиции в будущее, как для отдельных людей, так и для всего общества. Поэтому важно постоянно совершенствовать свои навыки и знания в этой области, а также способствовать повышению цифровой грамотности других людей. Народный фронт традиционно поддерживает проекты по повышению цифровой грамотности россиян, в том числе таких как Цифровой диктант», — Сюзанна Егиян, руководитель исполкома Народного фронта в Омской области.

Кроме того, среди участников провели розыгрыш ценных призов от ведущих ИТ-компаний Омской области.

После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

образование