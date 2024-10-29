Более 1200 омичей единовременно приняли участие во всероссийской акции Цифровой Диктант

«Цифровая грамотность — это ключ к успеху в современном мире. Она необходима для личного роста, профессионального развития, экономической активности и полноценного участия в общественной жизни. Инвестиции в развитие цифровой грамотности — это инвестиции в будущее, как для отдельных людей, так и для всего общества. Поэтому важно постоянно совершенствовать свои навыки и знания в этой области, а также способствовать повышению цифровой грамотности других людей. Народный фронт традиционно поддерживает проекты по повышению цифровой грамотности россиян, в том числе таких как Цифровой диктант», — Сюзанна Егиян, руководитель исполкома Народного фронта в Омской области.