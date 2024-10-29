На ноябрьских выходных в Хабаровске скорректируют работу общественного транспорта

Работа общественного транспорта на ноябрьских выходных в Хабаровске будет скорректирована. В связи с переносом праздничных дней и празднованием Дня народного единства автобусы и электротранспорт будут ходить по измененному расписанию, сообщает ИА AmurMedia.
По информации городского управления промышленности, транспорта, связи, 2 ноября общественный транспорт будет работать по расписанию буднего дня, а 4 ноября — согласно расписанию воскресенья.
Информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно получить, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф» (0+), веб-приложением «Go2bus» (0+), или позвонив диспетчеру Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра по круглосуточному телефону 45−00−56.