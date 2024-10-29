Дерзкий грабитель-рецидивист совершил налёт на улице Хабаровска

В Хабаровске в Железнодорожном районе произошел грабёж «по старинке»: 43-летняя горожанка, работница гостиницы на улице Выборгской, стала жертвой нападения по дороге с работы, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Ранним утром, около половины девятого, женщина направлялась в сторону улицы Карла Маркса, когда неизвестный мужчина подошел сзади и резко сорвал у неё из уха золотую сережку. Злоумышленник сразу скрылся в сторону Карла Маркса.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество. Подозреваемый признался, что продал сережку за 1000 рублей на рынке, потратив деньги на алкоголь.
Потерпевшая оценила ущерб в 7000 рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 161 УК РФ “Грабеж”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.