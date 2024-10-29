В РФ научились использовать тепло при варке стекла для выработки электроэнергии

Варка стекла в специальных печах производится при высокой температуре, уходящие газы дают достаточно много тепла, которое никак не используется на производстве. Ученые предложили использовать выходящее тепло для выработки электроэнергии на основе органического цикла Ренкина, который применяется на множестве энергетических производств по всему миру.