В РФ научились использовать тепло при варке стекла для выработки электроэнергии

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали систему использования тепла уходящих газов от стекловаренных печей для выработки электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали и посчитали тепловую схему установки, определили максимальную мощность, которую можно получить от уходящих газов, — получилось около 2 МВт электроэнергии», — процитировала пресс-служба одного из авторов разработки Дениса Синельникова.
Варка стекла в специальных печах производится при высокой температуре, уходящие газы дают достаточно много тепла, которое никак не используется на производстве. Ученые предложили использовать выходящее тепло для выработки электроэнергии на основе органического цикла Ренкина, который применяется на множестве энергетических производств по всему миру.
Исследователи провели расчет потенциальной тепловой производительности системы утилизации тепла дымовых газов, а также разработали варианты технологического процесса утилизации тепла. Для этого предложили установить дополнительное оборудование на стекловаренные печи для улучшения электроснабжения предприятия. Ученые предоставили технологическое решение одному из предприятий-партнеров.