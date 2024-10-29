В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать некачественный майонез

Следует помнить признаки, которые указывают на некачественный продукт. Например, крупинки в банке могут говорить о том, что майонез неправильно хранили. Такой товар есть нельзя.
Если в майонезе много пузырьков, а консистенция стала напоминать желе, то не следует есть такой майонез.
Самым опасным может быть расслаивание эмульсии, из-за чего в майонезе выделяется масло. Это указывает на то, что были резкие перепады температур — соус могли замораживать. Такой продукт в пищу употреблять нельзя, там могут образоваться микроорганизмы.
В ведомстве напомнили, что в магазине майонез должен храниться при температуре от 0 до 18 градусов. После вскрытия банку нужно хранить в холодильнике.