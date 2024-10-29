Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Хабаровске за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровске снизилась. С 21 по 27 октября зарегистрировано 3565 случаев этих заболеваний. Однако в то же время наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Случаи ОРВИ и гриппа снизились на 10 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость коронавирусом возросла на 27 процентов. На прошлой неделе зафиксирован 191 случай. При этом взрослые болеют больше, чем дети», — рассказала начальник отдела охраны здоровья Александра Андрющенко.
Специалисты советуют защищаться от сезонных заболеваний, носить маски в общественных местах, мыть руки и проветривать помещения. Хабаровчанам важно одеваться по погоде, соблюдать режим дня и питаться сбалансировано, уделяя внимание витаминам группы В и С.
Также для профилактики гриппа рекомендуется пройти вакцинацию. В Хабаровске прививочная кампания продлится до первых чисел ноября. Вакцинацию можно сделать бесплатно в любой близлежащей поликлинике без предварительной записи. При себе нужно иметь полис ОМС и документ, удостоверяющий личность. Врач проведет осмотр и отправит на прививку.