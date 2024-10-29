Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Хабаровске за неделю

Также для профилактики гриппа рекомендуется пройти вакцинацию. В Хабаровске прививочная кампания продлится до первых чисел ноября. Вакцинацию можно сделать бесплатно в любой близлежащей поликлинике без предварительной записи. При себе нужно иметь полис ОМС и документ, удостоверяющий личность. Врач проведет осмотр и отправит на прививку.