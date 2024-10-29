Трамваи вернутся на улицу Петухова в Новосибирске

В Новосибирске трамваи на улице Петухова возобновят свое движение. Об этом сообщают в мэрии города.
Так, два трамвая вернутся на свои прежние маршруты. Речь идет о трамваях № 3 и № 18. Общественный транспорт выйдет на линию уже сегодня, 29 октября.
Напомним, ранее маршрут № 3 прекратил свою работу из-за ремонта трамвайных путей на участке улицы Петухова, а маршрут № 18 на время поменял схему движения.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что необычные красно-черные трамваи выйдут на самый популярный маршрут Новосибирска. Мэр Максим Кудрявцев рассказал, сколько новых комплектов для сборки трамваев уже прибыли в город.