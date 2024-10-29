Олбани
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамваи вернутся на улицу Петухова в Новосибирске

На участке завершили ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске трамваи на улице Петухова возобновят свое движение. Об этом сообщают в мэрии города.

Так, два трамвая вернутся на свои прежние маршруты. Речь идет о трамваях № 3 и № 18. Общественный транспорт выйдет на линию уже сегодня, 29 октября.

Напомним, ранее маршрут № 3 прекратил свою работу из-за ремонта трамвайных путей на участке улицы Петухова, а маршрут № 18 на время поменял схему движения.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что необычные красно-черные трамваи выйдут на самый популярный маршрут Новосибирска. Мэр Максим Кудрявцев рассказал, сколько новых комплектов для сборки трамваев уже прибыли в город.