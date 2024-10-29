Мэр Омска Сергей Шелест уехал в Луганскую Народную Республику

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале сообщил, что сегодня, 29 октября, вместе с коллегами работает в Луганской Народной Республике. Туда глава города отправился вместе с гуманитарным грузом.
«Привезли посылки из дома нашим бойцам и жителям подшефного Стаханова. В сборе груза участвовали крупные омские предприятия, общественные организации, органы власти, неравнодушные горожане. Как всегда хорошо сработал наш Межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи. Свою лепту внесла и Омская епархия Русской Православной Церкви», — сообщил Сергей Шелест.
Добавим, что Омская область взяла шефство над городом Стаханов в Луганской Народной Республике в июле 2022 года. С тех пор омичи регулярно помогают в восстановлении города.
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