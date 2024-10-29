Мэр Омска Сергей Шелест уехал в Луганскую Народную Республику

«Привезли посылки из дома нашим бойцам и жителям подшефного Стаханова. В сборе груза участвовали крупные омские предприятия, общественные организации, органы власти, неравнодушные горожане. Как всегда хорошо сработал наш Межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи. Свою лепту внесла и Омская епархия Русской Православной Церкви», — сообщил Сергей Шелест.