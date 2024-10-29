Игра на выживание: многоквартирный дом во Владивостоке четыре недели живёт без коммунальных услуг

Ситуация усугубляется тем, что в доме до сих пор нет горячей воды и электричества, так что эта коммунальная машина времени переносит жильцов в «лихие девяностые». Если проблема отсутствия отопления и горячей воды актуальна для многих микрорайонов и отдельных адресов, так как второй год подряд масштабная реконструкция городских теплосетей опять приводит к срыву отопительного сезона, то перебои с электричеством — проблема нестандартная. О ситуации отчаявшиеся горожане пишут в telegram-чат главы города Константина Шестакова:
«Уважаемый градоначальник, ответьте, пожалуйста на вопрос: когда закончится это безобразие по шахматному отключению электричества по адресу ул. Никифорова 18, с прошлых выходных почти каждый вечер и до глубокой ночи мы сидим без света. Как вы считаете, это нормально?».
«С мая месяца без горячей воды — уже смирились. Без отопления — понимаем, трубы…, терпим, ждём.. Но шахматное отключение света через день — это уже слишком! Что такое происходит, что вторую неделю через день отключают только наш дом от электричества? Чем мы провинились?! Как будто вернулись в черепковское время…».
«С 1 октября систематически вырубается вечером свет. Аварийная служба электросети приезжает, делает, уезжает, через 5 минут опять НЕТ СВЕТА. Так сегодня было уже два раза. Света нет с 18 часов 27 октября», — пишет жительница дома в 00:02 28 октября. На следующий день она написала в чат мэра, что электричество в квартиры вернули, в 15:20, то есть отключение длилось почти сутки.
«Мы вернулись в 90-е годы? Электричества нет, воды горячей нет, отопления нет, подъезда и прохода к дому нет, реконструкция дороги — это вообще печальный случай. Лучше бы не трогали дорогу Никифорова — Сафонова, чем такие изменения»;
«Если у вас есть полномочия, отключите холодную воду на ул. Никифорова, 18. Пусть у нас уже не будет ничего: ни света, ни тепла, ни горячей и холодной воды. А Вы получите твёрдую “5” за организацию квеста на выживание от жителей ул. Никифорова, 18».
Другая жительница многострадального дома № 18 на улице Никифорова уточняет, что электричество отключают постоянно в одних и тех же квартирах:
«У нас уже скоро вся техника сгорит… Кто это будет возмещать? Мы каждый день по пять часов сидим без света! <…> Сейчас снова отключали, не было три часа, включили на 10 минут и снова выключили. Издевательство какое-то!!!».