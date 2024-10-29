Игра на выживание: многоквартирный дом во Владивостоке четыре недели живёт без коммунальных услуг

Ситуация усугубляется тем, что в доме до сих пор нет горячей воды и электричества, так что эта коммунальная машина времени переносит жильцов в «лихие девяностые». Если проблема отсутствия отопления и горячей воды актуальна для многих микрорайонов и отдельных адресов, так как второй год подряд масштабная реконструкция городских теплосетей опять приводит к срыву отопительного сезона, то перебои с электричеством — проблема нестандартная. О ситуации отчаявшиеся горожане пишут в telegram-чат главы города Константина Шестакова: