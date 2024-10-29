Спасенному в Охотском море Пичугину предложат реабилитацию

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Власти Бурятии предложат необходимую реабилитацию Михаилу Пичугину, более двух месяцев дрейфовавшему в Охотском море, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
«Отслеживали состояние пациента. Сейчас он прибудет в Улан-Удэ, мы будем ему предлагать реабилитацию необходимую. Правительство Бурятии будет компенсировать расходы на дорогу, транспортные расходы», — сказала Лудупова на видео в Telegram-канале министра здравоохранения Колымы Александра Витько.
Сам министр отметил, что состоянию Пичугина ничего не угрожает.
«Состояние стабильное, по всем анализам компенсирован. Сегодня он готов отправиться по месту жительства в Улан-Удэ», — сказал Витько.
Ранее завотделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко сообщил РИА Новости, что медики во вторник выписали Пичугина, его состояние удовлетворительное.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что туристы были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана.