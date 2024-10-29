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Что делать, если батареи остались холодными: в чем причина и как исправить ситуацию

Специалисты жилищной инспекции рассказали, какие шаги предпринимать.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье почти 90% жилых домов уже подключены к отоплению. Несмотря на это, не в каждой квартире батареи стали теплыми. В чем причина и как исправить ситуацию, рассказали эксперты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.

На утро вторника, 29 октября, отопление было подано в почти 11 тысяч жилых домов региона, что составляет около 90% от общего числа. Специалисты отмечают, что круглосуточно идет запуск и регулировка систем, а также устранение возникающих аварий.

Однако, даже в подключенных к отоплению домах, не во всех квартирах достаточно тепло. Одна из причин — завоздушенность системы отопления. Чтобы устранить эту проблему, необходимо спустить воздушную пробку из батарей или стояка на последнем этаже, открутив соответствующий клапан.

«Как правило, такие клапаны вмонтированы в стояки верхних квартир. Эти действия восстановят подачу теплоносителя», — отметили в инспекции.

Еще одной причиной холодных батарей может быть засорение грязевиков в системе отопления или поломка запорной арматуры. Это может вызвать проблемы с отоплением во всем доме, а не только в отдельной квартире.

Если батареи не дают достаточно тепла, рекомендуется обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Специалисты жилищной инспекции также напоминают, что если через две недели после начала отопления температура в квартире не достигает нормативных показателей, это служит основанием для перерасчета стоимости отопления до момента нормализации температуры.

«Для этого необходимо составить соответствующий акт, в котором будет указано в какой период и какая температура держится в вашей квартире», — прокомментировали в инспекции.

Кроме того, жильцам следует помнить, что батареи в квартирах являются их собственностью, и за их техническое состояние отвечают сами владельцы. Важно вовремя сообщать обо всех неисправностях в обслуживающую компанию.

Напомним, во Владивостоке ООО «ТД “Забайкалье” включили в реестр недобросовестных поставщиков после того, как организация сорвала работы по капитальному ремонту системы отопления жилого дома № 32 по Партизанскому проспекту.

ЖКХ