Что делать, если батареи остались холодными: в чем причина и как исправить ситуацию

Если батареи не дают достаточно тепла, рекомендуется обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Специалисты жилищной инспекции также напоминают, что если через две недели после начала отопления температура в квартире не достигает нормативных показателей, это служит основанием для перерасчета стоимости отопления до момента нормализации температуры.