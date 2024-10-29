В Омске изучают рецепты семейного счастья

На сайте Госуслуг опубликован опрос, с целью узнать семейное положение омичей и качество взаимоотношений. Опрос стартовал в рамках Года семьи, объявленный указом президента России.
Омичей просят поделиться рецептом своего семейного счастья, поделиться мнением о семейном благополучии, рассказать о традициях, условиях рождения и воспитания детей.
Результаты опроса войдут в документы для работы профильных подразделений администрации Омска, отвечающих за организацию соцподдержки семей и работу с детьми, — сообщили в мэрии.
Ответить на вопросы анкеты можно онлайн до конца года на портале Госуслуг по ссылке. Там же можно посмотреть результаты опроса.