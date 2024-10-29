В Омске завершается запланированный по нацпроекту ремонт дорог

В Омске завершается запланированный по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонт на городских магистралях. В целом в этом году по нацпроекту в Омске отремонтируют 9 дорог: улица Омская, улица Заозерная, улица Коммунальная, улица Волочаевская, улица Гусарова, улица 60 лет Победы, улица Маяковского, улица 6-я Шинная и Театральная площадь. Их общая протяженность составляет 12, 5 км. На семи объектах работы уже завершены, на двух других готовность составляет 98%.
На улице 60 лет Победы осталось установить остановочные павильоны, на улице 6-я Шинная — сделать пластиковую разметку.
Как уточнили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, также уже начались ремонтные работы на участке улицы Заозерной, запланированной к ремонту по нацпроекту в следующем году. До начала зимы подрядчики срежут старый асфальт и уложат выравнивающий слой.
В целом на 2025 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на ремонт дорог выделено более 724,8 миллионов рублей.