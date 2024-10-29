В Омске завершается запланированный по нацпроекту ремонт дорог

В Омске завершается запланированный по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонт на городских магистралях. В целом в этом году по нацпроекту в Омске отремонтируют 9 дорог: улица Омская, улица Заозерная, улица Коммунальная, улица Волочаевская, улица Гусарова, улица 60 лет Победы, улица Маяковского, улица 6-я Шинная и Театральная площадь. Их общая протяженность составляет 12, 5 км. На семи объектах работы уже завершены, на двух других готовность составляет 98%.