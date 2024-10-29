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Приметы на день Лонгина Вратника: что нельзя делать 29 октября 2024 года

Во вторник, 29 октября, вспоминают мученика Лонгина Сотника.

Во вторник, 29 октября, вспоминают мученика Лонгина Сотника. В народном календаре день известен, как день Лонгина Вратника.

Что можно делать 29 октября:

  • в этот день занимались подготовкой теплой одежды на зиму. Считалось важным вынести вещи на улицу. Предки верили, что если на вещи на них попадет солнечный свет, то они прослужат всю зиму;

Что нельзя делать 29 октября:

  • гадать на любовь;
  • ругаться;
  • планировать важные дела;

Народные приметы:

  • вокруг луны словно кольцо — будет ветреная погода;
  • иней на деревьях — к морозам;
  • гусь на одной лапе стоит — к холодам.