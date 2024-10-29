Приметы на день Лонгина Вратника: что нельзя делать 29 октября 2024 года

Во вторник, 29 октября, вспоминают мученика Лонгина Сотника. В народном календаре день известен, как день Лонгина Вратника.
Что можно делать 29 октября:
- в этот день занимались подготовкой теплой одежды на зиму. Считалось важным вынести вещи на улицу. Предки верили, что если на вещи на них попадет солнечный свет, то они прослужат всю зиму;
Что нельзя делать 29 октября:
- гадать на любовь;
- ругаться;
- планировать важные дела;
Народные приметы:
- вокруг луны словно кольцо — будет ветреная погода;
- иней на деревьях — к морозам;
- гусь на одной лапе стоит — к холодам.