Российские каналы потребовали у компании Google 2 ундециллиона рублей

РБК констатирует, что судебные инстанции ранее обязали Google восстановить доступ к заблокированным аккаунтам, ввели штрафные санкции в случае невыполнения этого условия и указали, что неустойка начнет накапливаться. Если обязательства не будут удовлетворены в течение девяти месяцев после их вступления в силу, Google обяжут ежедневно выплачивать штраф в 100 тысяч рублей за каждый день задержки. Каждую неделю неоплаченные штрафы будут увеличиваться вдвое, причем верхнего предела для выплаты не предусмотрено.