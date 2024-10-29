Российские каналы потребовали у компании Google 2 ундециллиона рублей

Суд вынес постановление о штрафе Google на астрономическую сумму в размере двух ундециллионов рублей. Причиной стало ограничение доступа к аккаунтам ряда российских телевизионных каналов на YouTube, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По данным ресурса, размер штрафных санкций будет нарастать ежедневно до того времени, пока долг не будет ликвидирован.
Судебное решение против Google было мотивировано отказом компании восстановить аккаунты российских медиа на принадлежащей ей платформе YouTube. Среди упомянутых в решении телеканалов значатся «Звезда», Первый канал, ВГТРК с ее каналами «Россия-1» и «Россия-24», а также «Парламентское телевидение», «Москва Медиа» «, “ТВ Центр”, НТВ, “ГПМ Развлекательное телевидение”.
РБК констатирует, что судебные инстанции ранее обязали Google восстановить доступ к заблокированным аккаунтам, ввели штрафные санкции в случае невыполнения этого условия и указали, что неустойка начнет накапливаться. Если обязательства не будут удовлетворены в течение девяти месяцев после их вступления в силу, Google обяжут ежедневно выплачивать штраф в 100 тысяч рублей за каждый день задержки. Каждую неделю неоплаченные штрафы будут увеличиваться вдвое, причем верхнего предела для выплаты не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что нужно делать, чтобы избежать отключения сервисов Google и, следовательно, поломки операционной системы (ОС) телефона. Рекомендуется использовать смартфоны с установленной отечественной ОС с «обрезанной версией Android».