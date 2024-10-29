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В Приморье в партии моркови обнаружены яйца гельминтов

Вероятная причина — использование не прошедшего должную обработку органического удобрения.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье в партии моркови обнаружены яйца и личинки гельминтов. Исследование проводилось специалистами Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» по обращению местного фермера, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Продукция исследовалась на соответствие показателям безопасности — по уровню содержания пестицидов, паразитарную чистоту и санитарно-паразитологические показатели.

Отмечается, что вероятная причина — использование не прошедшего должную обработку органического удобрения, в частности, свежего навоза, который может содержать паразитарные элементы. Сообщается, что при использовании производителями органических удобрений яйца и личинки гельминтов могут попасть на овощи с частичками почвы.

Эксперты подчеркивают важность использования для удобрения только тщательно обработанного и исследованного навоза. По словам экспертов, свежий навоз нельзя использовать для удобрения почвы.

Для того, чтобы обезопасить себя от гельминтоза, специалисты рекомендуют перед употреблением овощи необходимо тщательно промывать под проточной водой.

Напомним, приморским филиалом «НЦБРП» выявлены бактерии группы кишечной палочки в креветках весом более 18 тонн из Вьетнама. Исследование проведено в рамках усиленного лабораторного контроля. Это означает, что ранее в продукции производителя выявлялись подобные нарушения, в дальнейшем пробы отбираются для подтверждения качества и безопасности новых партий.

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