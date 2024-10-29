В Приморье в партии моркови обнаружены яйца гельминтов

В Приморье в партии моркови обнаружены яйца и личинки гельминтов. Исследование проводилось специалистами Приморского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» по обращению местного фермера, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Продукция исследовалась на соответствие показателям безопасности — по уровню содержания пестицидов, паразитарную чистоту и санитарно-паразитологические показатели.
Отмечается, что вероятная причина — использование не прошедшего должную обработку органического удобрения, в частности, свежего навоза, который может содержать паразитарные элементы. Сообщается, что при использовании производителями органических удобрений яйца и личинки гельминтов могут попасть на овощи с частичками почвы.
Для того, чтобы обезопасить себя от гельминтоза, специалисты рекомендуют перед употреблением овощи необходимо тщательно промывать под проточной водой.
Напомним, приморским филиалом «НЦБРП» выявлены бактерии группы кишечной палочки в креветках весом более 18 тонн из Вьетнама. Исследование проведено в рамках усиленного лабораторного контроля. Это означает, что ранее в продукции производителя выявлялись подобные нарушения, в дальнейшем пробы отбираются для подтверждения качества и безопасности новых партий.