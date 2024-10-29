В Приморье в партии моркови обнаружены яйца гельминтов

Отмечается, что вероятная причина — использование не прошедшего должную обработку органического удобрения, в частности, свежего навоза, который может содержать паразитарные элементы. Сообщается, что при использовании производителями органических удобрений яйца и личинки гельминтов могут попасть на овощи с частичками почвы.