На трассе в Приморье насмерть разбилась 33-летняя женщина-водитель

В Артёме сотрудники Госавтоинспекции Приморья устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла 33-летняя женщина-водитель. По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, трагический инцидент произошёл 28 октября на автодороге Владивосток — Находка — порт Восточный.
После сообщения о происшествии на дороге, поступившем в дежурную часть городского отдела МВД, к месту аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики, представители МЧС и следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Они выяснили, что жительница Анучинского района, находясь за рулём Suzuki Jimny Sierra и направляясь из Артёма в сторону Находки, не справилась с управлением машиной, съехала с дороги и автомобиль перевернулся.
В результате аварии водитель получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась ещё до прибытия скорой помощи. В салоне машины женщина находилась одна и не была пристегнута ремнём безопасности. Как стало известно, её стаж вождения составлял 8 лет, и в текущем году она не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.
По факту произошедшего проводится проверка, назначены различные экспертизы. Окончательное решение будет принято после завершения всех проверочных мероприятий в соответствии с нормами законодательства.