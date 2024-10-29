На трассе в Приморье насмерть разбилась 33-летняя женщина-водитель

В результате аварии водитель получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась ещё до прибытия скорой помощи. В салоне машины женщина находилась одна и не была пристегнута ремнём безопасности. Как стало известно, её стаж вождения составлял 8 лет, и в текущем году она не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.