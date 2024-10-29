Эстетика и безопасность: ТОСы преображают дворы Владивостока

Старые деревянные заборчики вокруг палисадника заменили на металлическое ажурное ограждение зеленого цвета. Когда зашла речь об охране — решились на установку систем видеонаблюдения. И все это сделано благодаря ряду программ по благоустройству. На свои проекты общественники могут получить финансирование.