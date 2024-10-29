Эстетика и безопасность: ТОСы преображают дворы Владивостока

Территориальные общественные самоуправления приводят дворы в порядок. ТОС «Часовитина 1, 2, 3», выиграв грант на благоустройство, сделал новые площадки для взрослых и детей, обустроил придомовой палисадник. А для безопасности на территории установили систему видеонаблюдения.
В трех домах- «крейсерах» по улице Часовитина жители постарались сделать двор красивым. Люди объединили свои усилия для того, чтобы участки возле подъездов стали яркими и ухоженными. На клумбах с ранней весны до поздней осени наблюдается пышное цветение.
«Сирень, тюльпаны, хризантемы, пионы, астры. Растут стройные елочки, цветут и плодоносят рябина и калина, необычны желтые ромашки. Всё лето ухаживали, поливали, облагораживали», — делится председатель ТОС Галина Шестерикова.
Старые деревянные заборчики вокруг палисадника заменили на металлическое ажурное ограждение зеленого цвета. Когда зашла речь об охране — решились на установку систем видеонаблюдения. И все это сделано благодаря ряду программ по благоустройству. На свои проекты общественники могут получить финансирование.
«Семь камер во дворе помогают “смотреть” не только за сохранностью палисадника. Они также направлены на новую детскую площадку, спортивный комплекс для подростков. Важно, чтобы дети находились под контролем», — отметила Галина Шестерикова.
«Город преобразился, сегодня в каждом микрорайоне можно увидеть красивые современные детские уголки, тренажерные площадки для людей разного возраста, построенные по инициативе ТОСов. Цветущие палисадники дворов радуют глаз. Стоит отметить большую работу, проделанную на Часовитина, где позаботились не только о красоте, но и безопасности жильцов», — высказалась депутат думы Владивостока Людмила Таран.
Подавать заявки на участие в программах по благоустройству можно каждый год. Сотрудники администрации Владивостока всегда готовы помочь инициативным группам и ТОСам собрать пакет документов, сделать презентацию. Подробно об этом можно посмотреть на сайте городской администрации.
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