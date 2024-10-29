Трамп отверг обвинения в фашизме и заявил, что «не является Гитлером»

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к фашизму.
«Они говорят, что я являюсь Гитлером, фашистом. А я не фашист. Я — противоположность фашисту», — сказал он.
Заявление прозвучало на выступлении Трампа перед своими сторонниками в Атланте.
Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что Трамп является фашистом.
Экс-глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли также утверждал, что Дональд Трамп является «фашистом и самым опасным человеком для страны».