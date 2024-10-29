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Трамп отверг обвинения в фашизме и заявил, что «не является Гитлером»

Харрис заявила, что Трамп является фашистом.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к фашизму.

«Они говорят, что я являюсь Гитлером, фашистом. А я не фашист. Я — противоположность фашисту», — сказал он.

Заявление прозвучало на выступлении Трампа перед своими сторонниками в Атланте.

Ранее кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, что Трамп является фашистом.

Экс-глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли также утверждал, что Дональд Трамп является «фашистом и самым опасным человеком для страны».