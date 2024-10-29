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Во Владивостоке белорусскую малину продают по цене красной икры: сколько стоит

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября, ФедералПресс. Горожане обнаружили на прилавках ягоды из Белоруссии по цене более пяти тысяч за килограмм. Это не единственный продукт, чья стоимость резко выросла за последнее время.

Источник: Freepik

«Во Владивостоке стоимость белорусской малины в одном из продуктовых магазинов вызывает удивление у горожан: за килограмм ягоды просят около 5500 рублей», — пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Местная жительница, решив приобрести небольшую порцию — всего 112 граммов, заплатила 616 рублей. Своим негодованием она поделилась в социальных сетях.

Теперь одни горожане шутят, что, возможно, ягоду доставили пешком, а другие сравнивают цену на малину с ценой на красную икру. Стоимость этих продуктов сильно увеличилась в последнее время. Покупатели считают ее неоправданно высокой и временно отказываются от покупок этих продуктов, ожидая снижения цены.

Напоминаем, ранее мы сообщали о том, что красная икра во Владивостоке становится дефицитным товаром: стоимость доходит до 13 тыс рублей.

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