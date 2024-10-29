Во Владивостоке белорусскую малину продают по цене красной икры: сколько стоит

«Во Владивостоке стоимость белорусской малины в одном из продуктовых магазинов вызывает удивление у горожан: за килограмм ягоды просят около 5500 рублей», — пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Местная жительница, решив приобрести небольшую порцию — всего 112 граммов, заплатила 616 рублей. Своим негодованием она поделилась в социальных сетях.
Теперь одни горожане шутят, что, возможно, ягоду доставили пешком, а другие сравнивают цену на малину с ценой на красную икру. Стоимость этих продуктов сильно увеличилась в последнее время. Покупатели считают ее неоправданно высокой и временно отказываются от покупок этих продуктов, ожидая снижения цены.
Напоминаем, ранее мы сообщали о том, что красная икра во Владивостоке становится дефицитным товаром: стоимость доходит до 13 тыс рублей.