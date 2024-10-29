Во Владивостоке белорусскую малину продают по цене красной икры: сколько стоит

Теперь одни горожане шутят, что, возможно, ягоду доставили пешком, а другие сравнивают цену на малину с ценой на красную икру. Стоимость этих продуктов сильно увеличилась в последнее время. Покупатели считают ее неоправданно высокой и временно отказываются от покупок этих продуктов, ожидая снижения цены.