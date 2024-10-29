В Новосибирской области выросло количество инсультов среди работающих жителей

Число инсультов среди трудоспособных жителей Новосибирской области за последние три года увеличилось почти на 20%. Главный невролог Минздрава региона Елена Танеева связывает это с изменениями экологических условий и образа жизни. По её словам, наиболее уязвимыми остаются люди старше 60 лет, поскольку они чаще страдают хроническими заболеваниями, повышающими риск инсульта.
Статистика летальных исходов от инсульта в области постепенно снижается. Если в 2021 году показатель составлял 763 случая на 100 тысяч человек, то в 2023 году он сократился до 658 на 100 тысяч. При этом лишь 8% перенесших инсульт сохраняют трудоспособность, тогда как большинство пациентов сталкиваются с ограничениями в работе и повседневной жизни.
Для помощи больным с острыми сосудистыми нарушениями в регионе действуют девять региональных и девять первичных сосудистых отделений, принимающие 95% всех госпитализированных пациентов с инсультами. Заместитель главного врача Новосибирской городской клинической больницы № 1 Владимир Барбарич отметил, что в ближайшие четыре года в городе Куйбышеве планируется открыть новый региональный центр. Это значительно ускорит доставку пациентов из отдалённых районов и улучшит их шансы на успешное лечение.