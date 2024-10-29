В Новосибирской области выросло количество инсультов среди работающих жителей

Статистика летальных исходов от инсульта в области постепенно снижается. Если в 2021 году показатель составлял 763 случая на 100 тысяч человек, то в 2023 году он сократился до 658 на 100 тысяч. При этом лишь 8% перенесших инсульт сохраняют трудоспособность, тогда как большинство пациентов сталкиваются с ограничениями в работе и повседневной жизни.