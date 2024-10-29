Группа «КняZz» опубликовала клип на песню «Сталкер»

Группа «КняZz» выпустила клип на свою песню «Сталкер» из нового альбома «Волшебная книга». Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко 29 октября оценила работу гримеров и видеографов.
Как отметила Оскерко, клип на песню «Сталкер» — отдельная полноценная история. Видео уже можно посмотреть на официальном аккаунте группы.
Поклонники группы с нетерпением ждали выхода нового видеоролика. На протяжении октября основатель группы «KняZz» Андрей Князев активно подогревал интерес публики: солист искал вдохновение в Исландии и Санкт-Петербурге.
Песня «Сталкер» вошла в новый альбом группы «Волшебная книга». Все сцены были сняты в Санкт-Петербурге. Сюжет видеоролика разворачивается в мире постапокалипсиса, где среди монстров и различных аномалий скитается 12-летняя девочка.
По словам корреспондента, это один из самых насыщенных и сложных клипов группы, так как ни в одном ролике до этого не было столько персонажей, костюмов, сложного грима и спецэффектов.
Премьера «Сталкера» состоялась ранее в этот день. Песня, по словам Андрея Князева, родилась из вдохновения одноименной игровой вселенной S.T.A.L.K.E.R.
До этого, 31 августа, основатель группы «KняZz» Андрей Князев по итогам первого дня рок-фестиваля «ДК Горбунова — Легенда русского рока», или «Горбушка», отметил, что это легендарное место, где проводилось много памятных концертов.