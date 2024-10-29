Омская мэрия ищет поставщика для шоколадных новогодних подарков

Администрация Омска объявила тендер на поставку 422 новогодних подарков, начальная стоимость контракта составляет 227,88 тыс. рублей. Согласно опубликованным на сайте госзакупок условиям, подарочные наборы должны содержать молочный шоколад с содержанием какао не менее 25% и шоколадные батончики с помадно-сливочной начинкой, где содержание какао должно быть минимум 35%.