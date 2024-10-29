Омская мэрия ищет поставщика для шоколадных новогодних подарков

Администрация Омска объявила тендер на поставку 422 новогодних подарков, начальная стоимость контракта составляет 227,88 тыс. рублей. Согласно опубликованным на сайте госзакупок условиям, подарочные наборы должны содержать молочный шоколад с содержанием какао не менее 25% и шоколадные батончики с помадно-сливочной начинкой, где содержание какао должно быть минимум 35%.
Стоимость каждого подарочного набора оценивается в 540 рублей. Как отмечается в условиях конкурса, преимущество получат учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы. Подрядчика планируется выбрать до 5 ноября, когда завершится приём заявок.
Ранее, месяц назад, администрация уже заключила контракт с другой компанией из Тамбова на сумму 7,5 млн рублей для аналогичной цели, предусмотренной для других категорий получателей новогодних подарков.