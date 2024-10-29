Полиция Владивостока проверяет сообщение о плачущем в квартире ребёнке

Во вторник, 29 октября, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Владивостока поступило сообщение от жительницы дальневосточной столицы о том, что в жилом доме, расположенном по адресу Некрасовская, 50, кричит ребёнок. Соседка предположила, что ребёнок находится в квартире один.