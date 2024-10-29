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Полиция Владивостока проверяет сообщение о плачущем в квартире ребёнке

Соседи утверждают, что малыш кричит в доме уже не один день.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 29 октября, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Владивостока поступило сообщение от жительницы дальневосточной столицы о том, что в жилом доме, расположенном по адресу Некрасовская, 50, кричит ребёнок. Соседка предположила, что ребёнок находится в квартире один.

Полицейские отреагировали. Как сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку, на место происшествия незамедлительно выехал наряд. А по факту объявили полицейскую проверку.

Чуть позже появилось сообщение, что следственно-оперативная группа отдела полиции находится в подъезде указанного дома и ожидает появления собственника квартиры, чтобы не взламывать дверь. Жилой дом, в котором плачет ребёнок, — это так называемая гостинка.

Несовершеннолетний, по сообщениям соседей, кричит уже не один день. По описанию, буквально колотит в дверь ногами и зовёт маму.