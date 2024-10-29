Автомобиль чуть не сгорел из-за детской шалости в Иркутской области

— Правоохранители выяснили, что к поджогу, предположительно, причастен сын женщины и двое его друзей. Один из мальчиков рассказал, что во время игры в огороде его друг из любопытства поджёг сено возле автомобиля, после чего загорелось колесо, — рассказывают в пресс-службе ведомства.