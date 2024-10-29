Олбани
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль чуть не сгорел из-за детской шалости в Иркутской области

Четвероклассники подожгли сено возле машины.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Булуса Эхирит-Булагатского района женщина обратилась в полицию. Рассказала, что неизвестные подожгли машину ее сожителя. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, пламя охватило колесо грузовика и траву, на которой он стоял.

— Правоохранители выяснили, что к поджогу, предположительно, причастен сын женщины и двое его друзей. Один из мальчиков рассказал, что во время игры в огороде его друг из любопытства поджёг сено возле автомобиля, после чего загорелось колесо, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Четвероклассники попытались отмыть машину от копоти. ГУ МВД по Иркутской области.

Четвероклассники поняли, что машина может сгореть дотла. Поэтому бросились за водой и потушили огонь. А после решили избавиться от «улик». Попытались отмыть колесо от копоти. Сейчас стражи порядка начали всестороннюю проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пантера покусала трехлетнего мальчика в передвижном цирке в Ангарске.