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В Башкирии в последние дни октября будет холодно и дождливо

По данным Башгидрометцентра, во вторник, 29 октября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидаются туман и гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0, +5°.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 75% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Башинформ

В среду и четверг, 30 и 31 октября, местами прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололед. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Столбики термометров ночью покажут 0, −5°, при прояснениях до −10°, днем +1, +6°.