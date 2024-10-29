В Башкирии в последние дни октября будет холодно и дождливо

По данным Башгидрометцентра, во вторник, 29 октября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Также ожидаются туман и гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0, +5°.