К матчу с «Ладой» омский «Авангард» укрепит позиции новым нападающим

Звягин отметил прекрасную физическую форму игрока и напомнил, что Прохоркин уже играл за омский клуб, поэтому знаком со многими игроками команды и ледовой площадкой. Что касается нового защитника ястребов, канадца Алекса Гранта, то он также готов к игре, но ему необходимо решить вопрос с рабочей визой. По словам Звягина, травма Гранта, которую хокееист получил в прошлом сезоне, о себе не напоминает. Защитник полностью восстановился.