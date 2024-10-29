К матчу с «Ладой» омский «Авангард» укрепит позиции новым нападающим

Новый нападающий ХК «Авангард» Николай Прохоркин выйдет на лёд с командой во время игры с тольятинской «Ладой». Игра состоится на домашней арене омичей 31 октября.
О том, что форвард, которого подписали на прошлой неделе, готов в игре, сообщил главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин во время пресс-конференции по итогам игры с «Металлургом».
Звягин отметил прекрасную физическую форму игрока и напомнил, что Прохоркин уже играл за омский клуб, поэтому знаком со многими игроками команды и ледовой площадкой. Что касается нового защитника ястребов, канадца Алекса Гранта, то он также готов к игре, но ему необходимо решить вопрос с рабочей визой. По словам Звягина, травма Гранта, которую хокееист получил в прошлом сезоне, о себе не напоминает. Защитник полностью восстановился.
Ранее мы писали, что 27 октября, Авангард в овертайме вырвал долгожданную победу у облаладателей Кубка Гагарина — магнитогорского «Металлурга». Шайбы в ворота соперника забросили Рид Буше, Семён Чистяков и Линдсен Вей. Игра завершилась со счётом 3:2.