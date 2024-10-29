Житель Башкирии незаконно наловил раков на 430 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с октября по ноябрь 2023 года мужчина на водоеме «Балтачевская старица» с помощью 50 раколовок выловил свыше 4 тысяч речных раков общей массой почти 180 кг. Незаконно добытый улов он хранил в металлических садках для дальнейшей реализации и перевозил без маркировки.
Своими преступными действиями он причинил ущерб окружающей среде на сумму около 430 тысяч рублей. Неправомерную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.