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Житель Башкирии незаконно наловил раков на 430 тысяч рублей

Дюртюлинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя по статьям «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста» и «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Источник: МВД по РБ, архив

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с октября по ноябрь 2023 года мужчина на водоеме «Балтачевская старица» с помощью 50 раколовок выловил свыше 4 тысяч речных раков общей массой почти 180 кг. Незаконно добытый улов он хранил в металлических садках для дальнейшей реализации и перевозил без маркировки.

Своими преступными действиями он причинил ущерб окружающей среде на сумму около 430 тысяч рублей. Неправомерную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

экология