Житель Башкирии незаконно наловил раков на 430 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с октября по ноябрь 2023 года мужчина на водоеме «Балтачевская старица» с помощью 50 раколовок выловил свыше 4 тысяч речных раков общей массой почти 180 кг. Незаконно добытый улов он хранил в металлических садках для дальнейшей реализации и перевозил без маркировки.