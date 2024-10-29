В центре Уфы отремонтируют более восьми километров трамвайных путей

Ремонт начнется с участков от улицы Султанова до Гафури и от Гафури до Свердлова. Следующими отремонтируют участки от Свердлова до Революционной и от Аксакова до Мингажева. Также модернизуют трамвайные пути от Революционной до бульвара Ибрагимова и от бульвара Ибрагимова до улицы Халтурина. Подвергнутся ремонту участки от Халтурина до Галле и от Галле до 50 лет СССР, а также от Шафиева до Научной и от Научной до проспекта Октября.