В центре Уфы отремонтируют более восьми километров трамвайных путей

Со следующего года в столице Башкирии начнут работы по модернизации трамвайных путей. Ремонту подвергнуться участки в южной части города — от улицы Свердлова до Госцирка.
Об этом заявил глава РБ Радий Хабиров на тематическом совещании «Транспортный час». Власти Башкирии намерены обновить в 2025 году 8,1 километра трамвайных путей. Завершить все переустройство планируется в 2027 году.
По словам г-на Хабирова, в этом году уже начнется проектирование обновляемых участков.
— Трамвай — хороший, экологичный вид общественного транспорта, который в Уфе долгое время недооценивали, — сообщил Радий Хабиров. — Поэтому есть вопросы и к качеству самих трамваев, и к состоянию путей.
Финансировать реконструкцию трамвайных путей собираются из городской казны, но Радий Хабиров заверил, что «республика тоже поможет».
— То, что происходит с трамвайными путями в Уфе, терпеть больше невозможно, — уверен глава Башкирии. — Они доставляют проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Поэтому модернизация трамвайных путей — один из наших приоритетов.
Ремонт начнется с участков от улицы Султанова до Гафури и от Гафури до Свердлова. Следующими отремонтируют участки от Свердлова до Революционной и от Аксакова до Мингажева. Также модернизуют трамвайные пути от Революционной до бульвара Ибрагимова и от бульвара Ибрагимова до улицы Халтурина. Подвергнутся ремонту участки от Халтурина до Галле и от Галле до 50 лет СССР, а также от Шафиева до Научной и от Научной до проспекта Октября.
Кроме того, на днях Уфе безвозмездно передадут 69 трамваев из Москвы, износ которых составляет всего 30 процентов. В столице Башкирии трамвайный парк износился на 90 процентов. Первые три состава уже привезли из Первопрестольной, и они ходят по улицам города. Это большие сочлененные вагоны, которые вмещают до 190 пассажиров. А до конца ноября 2024 года уфимский трамвайный парк пополнят ещё 19 таких трамваев.