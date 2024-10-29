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Конец октября в Башкирии принесет мокрый снег и сильное похолодание

В Башкирии ожидается −9 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен прогноз погоды на конец октября в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей региона ждут минусовые температуры и осадки.

Так, во вторник, 29 октября, метеорологи прогнозируют небольшие дожди и мокрый снег. Ветер будет южный направлений, а температура воздуха днем достигнет максимум 0…+5 градусов, ночью же столбики термометров опустятся до +1…-4, при прояснениях до −9 градусов.

Характер погоды не изменится и в среду, 30 октября. К осадкам лишь прибавится сильный порывистый ветер.

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