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В России будут штрафовать за продажу газовых баллончиков детям

Депутаты Госдумы разработали законопроект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним лицам товаров, содержащих сжиженный углекислый газ.

Источник: Башинформ

Из документа следует, что штрафы, применяемые к продаже табачной продукции несовершеннолетним, будут также касаться и продаж им газосодержащих товаров бытового назначения.

Если законопроект будет принят, размер штрафа для граждан составит до 60 000 ₽, для должностных лиц — до 300 000 ₽, а для юрлиц — до 600 000 ₽

Инициаторы законопроекта считают, что его принятие "позволит обеспечить исполнение предлагаемого законодательного ограничения продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.

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