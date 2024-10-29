В России будут штрафовать за продажу газовых баллончиков детям

Из документа следует, что штрафы, применяемые к продаже табачной продукции несовершеннолетним, будут также касаться и продаж им газосодержащих товаров бытового назначения.
Если законопроект будет принят, размер штрафа для граждан составит до 60 000 ₽, для должностных лиц — до 300 000 ₽, а для юрлиц — до 600 000 ₽
Инициаторы законопроекта считают, что его принятие "позволит обеспечить исполнение предлагаемого законодательного ограничения продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.