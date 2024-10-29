Метеорологи предупредили о снегопадах 29 и 30 октября в Пермском крае

«В эти дни, пока атмосферная циркуляция не перестроилась на циклоническую, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых территориях края вероятен снег (местами — мокрый или с дождём). Ветер ожидается южной четверти, умеренный. Температура воздуха ночью будет на уровне −4… +1°С, днём −1… +4°С», — рассказали в ЦГМС.