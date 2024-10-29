Метеорологи предупредили о снегопадах 29 и 30 октября в Пермском крае

Метеорологи ЦГМС предупредили о снегопадах 29 и 30 октября в Пермском крае.
«В эти дни, пока атмосферная циркуляция не перестроилась на циклоническую, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых территориях края вероятен снег (местами — мокрый или с дождём). Ветер ожидается южной четверти, умеренный. Температура воздуха ночью будет на уровне −4… +1°С, днём −1… +4°С», — рассказали в ЦГМС.
В краевом центре существенные осадки не ожидаются. Ночью столбик термометра будет опускаться до −2… 0, днём — подниматься до +1… +3°С.
31 октября под влиянием Северо-Атлантического циклона на западе региона интенсивность осадков возрастет до умеренной, дождь начнет переходить в мокрый снег. В Перми в этот день ожидаются слабые осадки.
Ранее perm.aif.ru писал, что эксперт Андрей Шихов сообщил, когда в Прикамье придёт климатическая зима. Она начинается при переходе среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0°. Произойдёт это в последние пять дней октября.