В Индонезии запретили продавать iPhone 16

Свой запрет власти объяснили тем, что Apple не выполнила инвестиционные цели Индонезии. Об этом передает The Straits Times.
Помимо этого в министерстве считают, что сокращение продаж iPhone в стране:
- стимулирует развитие местного производства;
- снижает технологическую зависимость от США и других стран.
Туристам и гражданам страны можно ввозить смартфоны новой модели только для личного использования и не более двух штук.
«Устройства iPhone 16, привезенные гражданами и облагаемые налогами, являются личными вещами, которые не могут быть проданы. Они предназначены только для личного использования».
Выяснилось, что с августа по октябрь в Индонезию для личного использования было ввезено около 9 тыс. последней модели iPhone. Продажа этих смартфонов на территории страны признана незаконной.