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В Индонезии запретили продавать iPhone 16

Министерство промышленности Индонезии запретило продавать на территории страны новую модель iPhone, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Свой запрет власти объяснили тем, что Apple не выполнила инвестиционные цели Индонезии. Об этом передает The Straits Times.

Помимо этого в министерстве считают, что сокращение продаж iPhone в стране:

  • стимулирует развитие местного производства;
  • снижает технологическую зависимость от США и других стран.

Туристам и гражданам страны можно ввозить смартфоны новой модели только для личного использования и не более двух штук.

«Устройства iPhone 16, привезенные гражданами и облагаемые налогами, являются личными вещами, которые не могут быть проданы. Они предназначены только для личного использования».

заявил представитель министерства промышленности Фебри Хендри Антони Ариф.

Выяснилось, что с августа по октябрь в Индонезию для личного использования было ввезено около 9 тыс. последней модели iPhone. Продажа этих смартфонов на территории страны признана незаконной.

экономика