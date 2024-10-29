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Суперлуна поднимется над Самарой в ночь с 15 на 16 ноября

В ноябре самарцы увидят необычное и красивое природное явление.

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Источник: Комсомольская правда

В ночь с 15 на 16 ноября небо над Самарой озарит суперлуна. В эту ночь спутник Земли максимально приблизится к нашей планете, и поэтому Луна будет казаться просто огромной.

Это явление еще называется Бобровой луной. Считается, что именно в этот период бобры активно готовятся к предстоящей зиме.

Необычно яркую и полную Луну самарцы смогут увидеть в 01.29 по местному времени. Главное, чтобы погода не подвела, чтобы все желающие могли насладиться красивым и необычным природным явлением в полной мере. Надеемся, что небо в эту ночь будет ясным!