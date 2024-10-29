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Обогреваемая остановка с арт-объектом в виде камня появилась в Ангарске

Пассажиры смогут отслеживать график движения автобусов через мультимедийное оборудование.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске на месте обычной автобусной остановки появилось открытое пространство с арт-объектом в виде камня, на котором находится изображение Шишкинских писаниц. По нему струится вода, а пассажиры могут ждать свой автобус в обогреваемом павильоне. Находится он в 8-м микрорайоне рядом с магазином «Центральный». Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном Собрании Иркутской области.

— Внутри павильона будет комфортно в любое время года, так как там установлены теплые полы и кондиционеры. Благодаря мультимедийному оборудованию пассажиры будут отслеживать график движения автобусов, а также смогут посмотреть новости, — рассказал депутат Законодательного Собрания региона Денис Ягодзинский.

А чтобы обезопасить пространство от вандалов, остановку оборудовали тревожной кнопкой, по периметру установили видеокамеры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском городском округе на борьбу с бездомными животными направленно 2, 6 миллиона рублей.