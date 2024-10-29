Обогреваемая остановка с арт-объектом в виде камня появилась в Ангарске

В Ангарске на месте обычной автобусной остановки появилось открытое пространство с арт-объектом в виде камня, на котором находится изображение Шишкинских писаниц. По нему струится вода, а пассажиры могут ждать свой автобус в обогреваемом павильоне. Находится он в 8-м микрорайоне рядом с магазином «Центральный». Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном Собрании Иркутской области.
— Внутри павильона будет комфортно в любое время года, так как там установлены теплые полы и кондиционеры. Благодаря мультимедийному оборудованию пассажиры будут отслеживать график движения автобусов, а также смогут посмотреть новости, — рассказал депутат Законодательного Собрания региона Денис Ягодзинский.
А чтобы обезопасить пространство от вандалов, остановку оборудовали тревожной кнопкой, по периметру установили видеокамеры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском городском округе на борьбу с бездомными животными направленно 2, 6 миллиона рублей.