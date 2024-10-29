Обогреваемая остановка с арт-объектом в виде камня появилась в Ангарске

В Ангарске на месте обычной автобусной остановки появилось открытое пространство с арт-объектом в виде камня, на котором находится изображение Шишкинских писаниц. По нему струится вода, а пассажиры могут ждать свой автобус в обогреваемом павильоне. Находится он в 8-м микрорайоне рядом с магазином «Центральный». Об этом КП-Иркутск сообщили в Законодательном Собрании Иркутской области.