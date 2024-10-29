Школы Иркутской области могут принять участие в проекте «Дружба классами»

Он поможет педагогам из российских регионов организовать дружеское общение между классами. Проект будет реализован через возможности чат-бота в учебном профиле «Сферума» и «ВКонтакте».
Для участия в проекте классный руководитель с подтвержденным статусом учителя или сотрудника должен запустить в «Сферуме» специальный чат-бот и заполнить в нем анкету для поиска дружественного класса из другого региона России.
Чат-бот, проанализировав данные о возрасте и увлечениях школьников, предложит классы, с учениками которых есть общие интересы. Подружившиеся классы будут иметь возможность общаться в любом выбранном формате и вместе выполнять специальные задания в «Сферуме». Проект поможет школьникам сплотиться и лучше узнать друг друга, отмечает пресс-служба облправительства.
Задания, предложенные чат-ботом, можно будет выполнять до 20 декабря. С 16 по 20 декабря классные руководители смогут размещать в сообществах школ в «ВКонтакте» публикации с фотографиями и видео о том, как проходило дружеское общение классами. Итоги этой активности подведут 25 декабря. Классы, которые придумают и реализуют наиболее креативные подходы для укрепления дружеских отношений, получат призы от команд Форума классных руководителей и «Сферума».Дополнительную информацию о проекте и работе чат-бота можно узнать на сайте проекта: prof.sferum.ru/druzhba