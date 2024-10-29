В Белгороде создают технологии переработки отходов производства фосфорной кислоты

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») планируют к июлю 2025 года реализовать проект, направленный на развитие технологий переработки отходов производства фосфорной кислоты в рамках программы «Зеленая химия». На эти цели выделен грант ЮНЕСКО в размере $30 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ «БелГУ».
«Перед учеными НИУ “БелГУ” стоит задача разработать комплексную технологию переработки фосфогипса, побочного продукта производства фосфорной кислоты, с получением органоминеральных удобрений, редкоземельных элементов и их концентратов, гипсовых вяжущих и строительных материалов на их основе», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, ученый-изобретатель НИУ «БелГУ», кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий лабораторией физико-химических методов исследования растений НИУ «БелГУ» Иван Никулин вошел в число победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Выданный грант будет направлен на разработку экологически безопасных технологий переработки и утилизации фосфогипса в рамках развития зеленой химии.
По словам ученого, ежегодно в мире образуются миллионы тонн фосфогипса, который зачастую хранится в виде отвалов, занимая большие площади. Между тем, фосфогипс содержит ценные редкоземельные элементы, востребованные в промышленности, и может использоваться как удобрение или инструмент для раскисления почвы, так как сульфат кальция улучшает структуру почвы и водоудерживающую способность.
Ученые уверены, что комплексная переработка фосфогипса принесет значительную экономическую выгоду и снизит экологическую нагрузку на окружающую среду за счет использования отходов в качестве сырья. «Эти технологии позволят уменьшить объемы утилизации отходов, сократить затраты на добычу природных ресурсов и снизить риски загрязнения водоемов и почв токсичными веществами», — добавили в пресс-службе.
Завершение проекта намечено на июль 2025 года. «Ожидаемые результаты позволят разработать технологии, которые помогут снизить выбросы парниковых газов, уменьшить экологическую нагрузку и создать практически безотходные производственные линии с использованием фосфогипса в качестве основного сырья», — отметили в пресс-службе.