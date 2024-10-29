В Белгороде создают технологии переработки отходов производства фосфорной кислоты

По словам ученого, ежегодно в мире образуются миллионы тонн фосфогипса, который зачастую хранится в виде отвалов, занимая большие площади. Между тем, фосфогипс содержит ценные редкоземельные элементы, востребованные в промышленности, и может использоваться как удобрение или инструмент для раскисления почвы, так как сульфат кальция улучшает структуру почвы и водоудерживающую способность.